آنا دى أرماس تحتفل بعيد ميلاد كلبها "إلفيس" الـ12 بألبوم صور

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية آنا دى أرماس، على الاحتفال بعيد ميلاد كلبها "إلفيس" الذى أتم عامه الـ 12، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما طوال السنوات الماضية عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتحتفل بتلك المناسبة.

وقررت دى أرماس، الاحتفال بعيد ميلاد كلبها على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت في الصور التي نشرتها في الكثير من المراحل العمرية التي جمعتهما، موجهة إليه رسالة تهنئة قائلة "12 عاماً مليئة بالمغامرات، دائمًا معًا، أحبك".

وكانت قد ظهرت دى أرماس في مقطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلمها المقبل The Gray Man وهى في كامل تركيزها في التدريبات على اطلاق النيران، وجاء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تتدرب على الوقفة لحظة إطلاق الأعيرة النارية وبجوارها أحد المدربين، بينما التزمت بارتدائها للكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



آنا دى أرماس وكلبها



أرماس وكلبها الفيس

فيلم "The Gray Man" يعتبر بمثابة التعاون الثانى بين كل من كريس ايفانز وانا دى ارماس بعدما نجحا الأثنان معا في فيلم Knives Out حينما شاركا مع نجم جيمس بوند دانيال كريج، وحقق العمل إيرادات مرتفعة، وفي وقت سابق، انضمت الممثلة الكوبية إلى بطولة فيلم The Gray Man مع النجمين ريان جوسلينج وكريس ايفانز، فيما ذكرت تقارير أجنبية أن هذا العمل السينمائي من المفترض أن يتكلف ميزانية ضخمة للغاية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.