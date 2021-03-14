شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تحتفل بعيد ميلاد كلبها "إلفيس" الـ12 بألبوم صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية آنا دى أرماس، على الاحتفال بعيد ميلاد كلبها "إلفيس" الذى أتم عامه الـ 12، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما طوال السنوات الماضية عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتحتفل بتلك المناسبة.

وقررت دى أرماس، الاحتفال بعيد ميلاد كلبها على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت في الصور التي نشرتها في الكثير من المراحل العمرية التي جمعتهما، موجهة إليه رسالة تهنئة قائلة "12 عاماً مليئة بالمغامرات، دائمًا معًا، أحبك".

وكانت قد ظهرت دى أرماس في مقطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلمها المقبل The Gray Man وهى في كامل تركيزها في التدريبات على اطلاق النيران، وجاء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تتدرب على الوقفة لحظة إطلاق الأعيرة النارية وبجوارها أحد المدربين، بينما التزمت بارتدائها للكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.