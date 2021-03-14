شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "بحب سكوتى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل إسم "بحب سكوتى" من ألحانه وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى .

وتقول كلمات الاغنية : بحب سكوتى علشان راحة من الحكايات ياريت كل الحياة تفضل كما البدايات، من إمتى الحزن غير شيء من اللى فات، عايشين في الدنيا نندم على اللى ضاع في الذكريات، ملعون زمن المصالح اللى خلاكم كده رغم إنى صالح شوفت ياما فرهدة القلب مش مسامح والهموم متجددة .

وطرح مؤخرًا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



المطرب طارق الشيخ

وأكد النجم طارق الشيخ، مؤخرا أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر قبل الماضى، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت، ويضم عددا كبيرا من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.

ويضم ألبوم طارق الشيخ 8 أغانى متنوعة، وتم تصوير أغنية منذ فترة منه تحمل اسم "وردة البيت" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى أول تعاون بيننهم، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى .