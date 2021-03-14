شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد فى البرومو التشويقى لأغنية "متاهة" قبل طرحها غدًا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الديفا سميرة سعيد الترويج لأحدث كليباتها الغنائية "متاهة"، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام من الأغنية، وذلك قبل طرحها غدًا الإثنين الـ 15 من شهر مارس.

وعلقت سميرة سعيد على الفيديو وكتبت "متاهة غدًا في الـ 15 من مارس"، وذلك بعدما روجت الديفا فى وقت سابق للأغنية مؤكدة طرحها بهذا الموعد، حيث شوقت متابعيها للأغنية بالبوستر الرسمي لها.



سميرة سعيد فى صورة من أغنية متاهة

وظهرت النجمة سميرة سعيد خلال الفيديو، بلوك جديد، حيث تميزت فيه بشعر طويل وخلفها جناحين، وذلك خلال الأغنية التى تتعاون فيها مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.



سميرة سعيد على انستجرام

وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.



سميرة سعيد

ويشار إلى أن الديفا تعاونت من قبل مع بلال سرور من خلال أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، وكانت قد تصدرت التريند في الفترة الماضية بعدما طرحت أغنية "بحب معاك"، وهي أولي أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.