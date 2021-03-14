طرح الإعلان الدعائي الأول لـ"بنت السلطان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بنت اللسلطان"، البرومو والإعلان الدعائي الأول للعمل الذي تخوض بطولته الفنانة روجينا، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت روجينا، الإعلان الدعائي للعمل عبر حسابها على إنستجرام.

وظهر في البرومو الأول للعمل، مشاهد لكوبري ستانلي بالإسكندرية، ووجود شخص يتحدث عن إصابة (منار) روجينا بمرض نفسي وتناول البرومو مشاهد لهروبها، وظهورها بشخصيتين مختلفتين، كما ظهر في البرومو الفنان باسم سمرة والفنان أحمد مجدي.

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندا موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر وغيرهم.

المسلسل من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.