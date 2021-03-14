نجل إبراهيم الحربي يكشف حقيقة تدهور حالة والده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف يوسف نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي، تطورات الحالة الصحية لوالده، وحقيقة تدهور صحته ودخوله العناية المركزة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكتب نجل إبراهيم الحربي، عبر حسابه على تويتر: "والدي بصحة جيدة، ويتلقى العلاج في مستشفى جابر، وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة.. نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى..إبراهيم الحربي".

جاء ذلك بعدما تردد مؤخرا شائعات بنقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنان إبراهيم الحربي هو ممثل ومنتج سعودي، ولد في 27 فبراير 1957، إنتقل إلى الكويت في بداية حياته ودرس هناك ثم إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وشارك في العديد من المسلسلات والأدوار المسرحية من أهمها إدواره في مسلسل "مذكرات عائلية جداً"، "امرأة تبحث عن المغفرة"، "الحب الكبير"، ومن أعماله المسرحية "شهر عسل بصل" و "بني صامت".