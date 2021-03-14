خاص| لبنى ونس تفجر مفاجآت بعد إصابة نجلها بحروق: "بلاوي سودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة لبنى ونس إنها اعتبرت إصابة نجلها الممثل الشاب يوسف عمر بحروق، في إعلان كان يقوم بتصويره قبل يومين مع الفنان محمد رمضان، نتيجة انفجار قنبلة غير مطابقة للمواصفات، رسالة من ربنا.

وأوضحت لبنى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دي رسالة من ربنا، عشان نوقف الناس الدخيلة على المهنة، اللي بتموت ولادنا وناس غلابة محدش يعرف عنهم حاجة، يوسف هيبقى سبب لإيقاف الراجل ده أو أي حد زيه"، في إشارة منها لمصمم المعارك الذي تتهمه بأنه المسؤول عما حدث لنجلها.

وأضافت "يهمني إن يظهر الموضوع والناس تهتم بيه، مينفعش نستنى حدوث كارثة"، لافتة أن الأيام المُقبلة ستشهد إعلانها عن تفاصيل ستفاجئ الجميع "بلاوي سودة. أي حاجة فيها صالح للناس اعملها على رقبتي".

كانت الفنانة لبنى ونس أكدت أنها تحمد الله وتشكره على نجاة ابنها الممثل الشاب يوسف عمر، بعد تعرضه لإصابات بالغة نتيجة انفجار قنبلة في إعلان كان يقوم بتصويره مع الفنان محمد رمضان قبل يومين.

وكشفت لبنى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن الوضع الصحي لنجلها: "فيه تقرير طبي هجيبه بكرة من المستشفى، مش فارق معايا الدكاترة يقولوا هيقعد كتير عشان ارفع قضية، ابني علشان يقعد فترة طويلة كان المفروض القنبلة تفرقع تحت منه فيموت، ستر ربنا ان ابني رجع خطوة لورا".

وتابعت "فخاده كلها اتحرقت وجدار الخصيتين التهب التهاب شديد، وده الدكتور قال من 10 لـ15 يوم يخف الالتهاب، وعملت سونار عشان اتطمن عليه، الحمد لله النتيجة تمام"، لافتة أنها ستجري "سونار" مرة أخرى لنجلها ليزيد اطمئنانها عليه، خاصة وأن الالتهابات مازالت موجودة.

وفي تعليق لها على موقع "فيسبوك"، حكت لبنى ما تعرض له نجلها، وكتبت "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه إتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة إنفجرت مع أكشن الحمد لله".

وتابعت "والله عنده حروق فظيعة وودانه تعباه من إمبارح وصداع شديد وجروح في أماكن حساسة، لكن الحمد لله".

لبنى اتهمت مصمم المعارك عصام الوريث بأنه السبب فيما حدث لابنها، وأكدت أنه لم يؤمن نجلها ولم يبلغه بحقيقة الأمر "الحمد لله ابني ربنا حفظه لكن ده هايتكرر مع ناس تانية إذا ماتعاقبش".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، تعرض هو الآخر لإصابة في ظهره خلال تصويره الإعلان، ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".

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