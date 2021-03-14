فن ومشاهير

منى زكي تهنئ ياسمين عبد العزيز على مسلسل "اللي مالوش كبير"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة منى زكي، الفنانة ياسمين عبد العزيز على مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"غزل، اللي مالوش كبير".

لترد الفنانة منى زكي في تعليقها :"قمر، إن شاء الله منصورة".

مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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