عرض "حمّام سخن" في مهرجان ساوث باي ساوث ويست بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشهد فيلم "حمّام سخن" للمخرجة منال خالد عرضه الأول عالمياً ضمن فعاليات النسخة القادمة من مهرجان ساوث باي ساوث ويست بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامته في الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري بقسم جلوبال.

الفيلم سيكون المشاركة العربية الوحيدة في المهرجان، وهو أيضاً أول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأمريكي منذ أكثر من 10 سنوات، وأول فيلم روائي طويل لمخرجته. وسيقام العرض يوم الخميس 18 مارس الساعة 5 مساءً عبر الإنترنت نظراً لظروف تفشي فيروس كورونا.

ويقتصر العرض على الأراضي الأمريكية بسعة 2000 مشاهد فقط. الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المهرجان مؤهلة للمنافسة على جوائز The Film Independent Spirit .

مهرجان ساوث باي ساوث ويست هو واحد من أهم المهرجانات التي تُقام سنوياً بالولايات المتحدة الأمريكية في تكساس، وانطلقت فعالياته عام 1987 . والنسخة الرقمية من مهرجان ساوث باي ساوث ويست لعام 2021 ستضم عروض موسيقية، وعروض أفلام، بالإضافة إلى مؤتمرات وفرص استثنائية للتفاعل والتواصل مع العاملين في مجال الترفيه.

يدور الفيلم حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصراً فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل، تتشارك النساء نفس الأحلام حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.

وكان الفيلم قد عُرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل. "حمام سخن" من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي.