أصالة تهنى أبطال مسلسل "زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة السورية أصالة نصري أبطال مسلسل "زي القمر"، الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي والفنانة جومانا مراد.

نشرت أصالة بوسترات المسلسل، لكل حكاية من الحكايات الثلاثة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فكرة غاية بالجمال والحلاوة والأنوثة وفيها دفء، كل التوفيق والنجاح للسيدات الغاليات الصديقات النجمات إلهام وليلى وجومانا".

أضافت: "كل التقدير لأصحاب الفكرة وصناع العمل، كل التوفيق والنجاح دائمًا لكم جميعا وبكل شوق عم نستناكم".

تشارك جومانا مراد في حدوتة "مش هنفرح بيكي"، كما تقدم ليلى علوي حدوتة "ست الهوانم"، وحدوتة "حتة مني" تقوم ببطولتها إلهام شاهين.

حدوتة "حته مني"، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.