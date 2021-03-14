فرقة BTS على موعد مع التاريخ في حفل Grammy Awards 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 07:47 مساءً - يقام الليلة، وتحديداً في تمام الساعة الـ3 من صباح الاثنين، 15 مارس، بتوقيت السعودية، حفل توزيع جوائز "غرامي Grammy" الـ63.





وتتصدر نجمة البوب، بيونسيه، قائمة الترشيحات هذا العام، بعد أن نالت 9 ترشيحات بينها فئتا "ألبوم العام" و"أغنية العام"، لتصبح أكثر امرأة في التاريخ تترشح لجوائز Grammy بـ 79 ترشيحاً.



كل ما تريدون معرفته عن حفل Grammy Awards 2021



ونالت فرقة الـ K-Pop الكورية BTS، والتي تحظى بشعبية جارفة في السعودية، أول ترشيح لها لجوائز Grammy في مسيرتها، حيث تمّ ترشيح الفرقة لجائزة أفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة عن أغنيتها المذهلة “ديناميت”، والتي تدخل المنافسة مع أغانٍ أخرى عديدة. وفي حال فازت الفرقة بتلك الجائزة، فإن أسهمها سترتفع أكثر وأكثر في عالم الموسيقى حول العالم.



ومع هذا، فإن الفرقة ستقدّم عرضاً خلال حفل هذا العام، وستكون “BTS” أول فرقة كورية تقوم بذلك في حفل توزيع جوائز غرامي.



وكانت فرقة BTS أحيت حفلاً جماهيرياً في الـ11 من أكتوبر من العام 2019 في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً غير مسبوق.



كل ما تريد معرفته عن فرقة BTS الكورية قبل حفلها في موسم الرياض​



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