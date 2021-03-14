كل ما تريدون معرفته عن حفل Grammy Awards 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 07:47 مساءً - ينتظر اليوم المهتمون بالموسيقى والغناء حول العالم إقامة حفل توزيع جوائز"غرامي Grammy" الـ63، والذي يحضره عدد كبير من نجوم الموسيقى في العالم، وترصد تفاصيله الكثير من المواقع الفنية، بدءاً من توزيع الجوائز، وصولاً إلى إلقاء الضوء على كافة الكواليس الخاصة بالحفل.

وتقدم لكم «الخليج 365» في هذا الملف، كل ما تريدون معرفته من معلومات حول جوائز Grammy بشكل عام، وحول الدورة الحالية التي تجري فعالياتها اليوم، بشكل خاص.





ملصق حفل توزيع جوائز Grammy الـ63 (الصورة من Grammy.com)

ما هي جوائز Grammy؟



يقام حفل توزيع جوائز Grammy في فبراير من كل عام، وهو يشبه إلى حد بعيد حفل توزيع جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما وحفل توزيع جوائز إيمي الخاصة بالمسلسلات وحفلة جائزة توني الخاصة بالمسرح، لكن جوائز Grammy تعني فقط بالموسيقى، وتم تأجيل الحفل هذا العام إلى شهر مارس بسبب جائحة كورونا.

ما هو موعد الحفل؟



يبدأ الحفل في تمام الساعة 3 من صباح يوم الاثنين 15 مارس بتوقيت السعودية، في قاعة " Staples Center " الموجودة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.





كيف يمكنني مشاهدة الحفل؟



الحفل افتراضي بالكامل بسبب جائحة كورونا، ويُذاع على الهواء مباشرة على قناة CBS، وسيكون الحفل مزيجا بين العروض الحية والمسجلة لأسماء شهيرة مثل تايلور سويفت وفرقة البوب الكورية BTS والمغنية الصاعدة ميجان ذا ستاليون وبيلي إيليش وهاري ستايلز ونجم الموسيقى اللاتينية باد باني والمغنية ميكي جايتون.



من هو مقدم الحفل؟



يقدم الحفل هذا العام الممثل الكوميدي ومقدم البرامج الساخرة الجنوب إفريقي، تريفور نوح.





تريفور نوح هو مقدم حفل جوائزGrammy 2021 (الصورة من Billboard.com)

من يختار الفائزين بالجوائز؟



يختار نحو 11 ألف عضو لديهم حق التصويت في الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، الفائزين بالجوائز.

ما هي الجوائز التي يتم التنافس عليها في حفل Grammy؟



تنقسم الجائزة إلى 83 فئة، منها 4 فئات كبرى يتم الإعلان عن الفائزين بها خلال الحفل الرئيس، وهي: (أفضل ألبوم - أفضل تسجيل - أفضل أغنية - أفضل فنان صاعد)

من فاز بالجوائز الكبرى في العام الماضي؟



حققت بيلي إيليش مفاجأة مدوية بعد فوزها بالجوائز الأربعة الكبرى في حفل Grammy 2020 عن عمر 18 عاماً.





بيلي إيليش حصدت جوائز Grammy الـ4 الكبرى في 2020 ( الصورة من The Irish Time.com)

من هم أبرز المرشحين هذا العام؟



تصدرت نجمة البوب، بيونسيه، قائمة الترشيحات هذا العام، بعد أن نالت 9 ترشيحات بينها فئتا "ألبوم العام" و"أغنية العام"، لتصبح أكثر امرأة في التاريخ تترشح لجوائز Grammy بـ 79 ترشيحاً.



وتقدمت المغنية التي يزخر رصيدها بـ24 جائزة "جرامي"، مع أحدث أعمالها "بلاك بارايد" الذي صدر في أوج المظاهرات الرافضة للتمييز بحق السود، على مغنيتي بوب أخريين هما البريطانية دوا ليبا والأمريكية تايلور سويفت، ومغني الراب رودي ريتش.



ونال كل من هؤلاء ستة ترشيحات خلال حفل افتراضي بالكامل نظمته الأكاديمية الأميركية للموسيقى.



ومن بين الأسماء البارزة في هذه الترشيحات، نالت مغنية الراب ميجان ذا ستاليون التي اعتُبرت من الظواهر الموسيقية اللافتة هذا العام، 4 ترشيحات بينها عن فئة "اكتشاف العام".



كذلك حصدت المغنية الشابة بيلي إيليش، بعد إنجازها اللافت في يناير/كانون الثاني الماضي مع الفوز في الفئات الأربع الرئيسية، 4 ترشيحات هذا العام، بما يشمل فئتي "ألبوم العام" و"أغنية العام".





أصبحت بيونسيه أكثر امرأة في التاريخ تترشح لجوائز Grammy (الصورة من People.com)

فرقة BTS تحصد الترشح الأول في تاريخها



نالت فرقة الـ K-Pop الكورية BTS، والتي تحظى بشعبية جارفة في السعودية، أول ترشيح لها لجوائز Grammy في مسيرتها، حيث تمّ ترشيح الفرقة لجائزة أفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة عن أغنيتها المذهلة “ديناميت”، والتي تدخل المنافسة مع أغانٍ أخرى عديدة. وفي حال فازت الفرقة بتلك الجائزة، فإن أسهمها سترتفع أكثر وأكثر في عالم الموسيقى حول العالم.



ومع هذا، فإن الفرقة ستقدّم عرضاً خلال حفل هذا العام، وستكون “BTS” أول فرقة كورية تقوم بذلك في حفل توزيع جوائز غرامي.



فرقة BTS تنال الترشيح الأول لجوائز Grammy في مسيرتها (الصورة من Billboard.com)





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