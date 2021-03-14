شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى لـ"الخليج 365": الحمد لله زوجتى تعافت من كورونا والمسحة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم ماجد المصرى، جمهوره على صحة زوجته رانيا أبو النصر، بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله خضعت لمسحة وجاءت النتيجة سلبية، وحاليًا حالتها مستقرة وأشكر ربنا.

وكانت قد نشرت بوست منذ قليل عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلاً: صباح الفل الحمدلله بقيت كويسة أنا وآدم ألف شكر وحمد ليك يارب بجد مفيش أغلى وأهم من الصحة شكرًا على سؤالكم يوميا عليا واهتمامكم".



بوست زوجة ماجد المصرى

وكشفت مؤخرًا رانيا أبو النصر، زوجة النجم ماجد المصرى، تطورات حالتها الصحية عقب إعلانها منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفيروس أمتد إلى رئتها، مطالبة متابعيها الدعاء لها ولأسرتها بعد إصابة ابنها أيضًا بكورونا، إضافة إلى إصابة أبنتها بحرق في يدها.