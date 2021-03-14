شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن حفل Grammy لعام 2021 قبل ساعات من إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشغل حفل توزيع جوائز "Grammy" الجرامى لعام 2021 بال الملايين من شتى أنحاء العالم فهو الحدث الموسيقى الضخم الذى يحظى باهتمام إعلامى كبير، واليوم بالتزامن مع إقامة حفل الجرامى، ننشر عددًا من أهم تفاصيل الحفل الذى سيقام بعد ساعات معدودة.



جوائز الجرامي

ما هو السبب الحقيقى لتأجيل حفل الجرامى؟

كان من المقرر إقامة الحفل فى 31 يناير إلا أن القائمين على الحفل أعلنوا بداية شهر يناير التأجيل إلى اليوم 14 مارس لكى تقام الحفل فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم.

من هو مقدم الحفل توزيع جوائز الـ Grammyلعام 2021؟

يقدم الليلة حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021 النجم الكوميدى تريفور نواه الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم.

من هو النجم الذى سيقدم الاستعراض الافتتاحى لحفل الجرامى اليوم الأحد؟

وقع اختيار القائمين على حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 على النجم العالمى هارى ستايل العضو السابق لفريق One Direction الشهير ليقدم اول استعراض بالحفل.

من هم النجوم المشاركين باستعراضات غنائية راقصة بالحفل

تضم قائمة النجوم المشاركين اليوم باستعراضات غنائية راقصة عدد هائل من أهم و أشهر نجوم الغناء وأبرزهم بيلى إيليش ، و نجمة الراب الشهيرة كاردى بى كذلك النجم العالمى بوست مالون و كريس مارتن و دوجا كات وباد بانى ودوا ليبا، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS .

وتشارك أيضًا بالحفل الليلة النجمة العالمية تايلور سويفت التى تتمتع بشعبية مذهلة حول العالم، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون .

هل سيضم الحفل استعراضات "دويتو"؟

من المقرر أن يشارك بعض النجوم بتقديم " دويتوهات " غنائية ضمن حفل الجرامى و أبرزهم دوا ليبا التى ستقدم دويتو مع النجم العالمى دابابى ، و كذلك النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون التى ستقدم دويتو مع النجمة الشهيرة كاردى بى.



دوا ليبا ودابابي