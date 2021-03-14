شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يستعرض قوة عضلاته في صورة من تدريباته بالجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أمير كرارة، تمرينات رياضية بشكل دائم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والحفاظ على قوة فورمة عضلاته التى تتماشى مع أغلب أدواره الدرامية التى يخوضها منذ عدة سنوات، وفى هذا الإطار، شارك أمير، متابعيه عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، صورة جديدة له، وهو داخل الجيم، حيث يمارس تمرينات على "عجلة رياضية" ليحافظ على لياقته البدنية ويقوى عضلات الرجل.



أمير كرارة فى الجيم

وأضاف أمير كرارة بعض التعديلات بالجرافيك على صورة تدريباته فى الجيم ليرسم عضلات مقسمة بشكل نموذجى على عضلات رجله، فى إشارة إلى قوة عضلاته، ويأتى هذا فيما تنتظر جماهير أمير كرارة، ظهوره فى مسلسله القادم "نسل الأغراب" الذى يتشارك فى بطولته مع النجم أحمد السقا، وذلك فى أول تجربة درامية لهما معًا.



امير كرارة

وجاءت هذه الصورة، بعدما شارك أمير كرارة - فى وقت سابق - جمهوره ومتابعيه بفيديو قصير عبر إنستجرام، يظهر به برفقة المخرج محمد سامى، وهما يرتديان الجلباب، وذلك فى لقطات مصورة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى.

ويجسد أحمد السقا شخصية "غريب" بينما تظهر البلطة مى عمر فى دور"جليلة" وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث تشهد الأحداث العديد من التطورات التى تواجه الثنائى ما بين صراعات عائلية وغيرها من الأمور، ليكون "نسل الأغراب" العمل الثانى الذى يظهر فيه الثنائى أحمد السقا ومى عمر وبينهما قصة حب بعد "ولد الغلابة"

كما يعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.