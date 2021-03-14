شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تعلن عودة برنامجها Super Soul وتكشف عن ضيوف حلقاته الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى، عودة برنامجها الحوارى الشهير Super Soul، من جديد للبث عبر منصة discoveryplus، وهو ما كان ينتظره عشاقها من جميع انحاء العالم، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، اليوم الأحد، لتعلن عن عودة البرنامج.

وكشفت وينفرى، في منشورها، عن جدول الحلقات المرتقب إذاعتها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الحلقات التي تم الانتهاء منها، لدعوة جمهورها لمشاهدتها عبر المنصة الشهيرة.

وكتبت وينفري في منشورها الذى حاز على تفاعل كبير من قبل جمهورها في جميع أنحاء العالم، "Super Soul قد عاد، ولدينا منزل جديد للعرض وهو discoveryplus، الان يمكنكم المشاهدة وقتما تشاءون".

ومن ضمن النجوم الذين سيحلون ضيوفًا على وينفري فى برنامجها، هم النجمة العالمية بريانكا شوبرا، والنجمة العالمية شارون ستون، بالإضافة إلى الكثير من نجوم المجتمع الأمريكي.

برنامج Super Soul، تقدمه الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، وتم طرح الحلقة الأولى منه في أكتوبر 2011، وحاز على عدد مشاهدات ضخمة خلال فترة عرضه التي وصلت لـ 17 موسم.

وحققت وينفرى نجاحًا كبيرًا خلال الايام القليلة الماضية، بعد مقابلتها مع الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل، وهى المقابلة التى احدثت ضجة ضخمة فى جميع انحاء العالم، بعد الكشف عن الكثير من المفاجأت من داخل أروقة القصر الملكى البريطانى.