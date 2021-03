شكرا لقرائتكم خبر عن BTS يحصد ثلاث جوائز بحفل Nickelodeon Kids’ Choice Awards لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفريق الكورى الشهير BTS أصبح اسمه مرتبطًا تمامًا بتحقيق النجاحات وحصد أهم وأشهر الجوائز الخاصة بصناعة الموسيقى والغناء فى العالم.

حصد أمس فريق BTS ثلاث جوائز فى حفل توزيع جوائز Nickelodeon Kids’ Choice Awards لعام 2021، وأشار موقع "سومبى" إلى أن الفريق فاز فى جميع الفئات الثلاث التى تم ترشيحه لها.

الجوائز التى حصدها فريق BTS أمس هم جائزة أفضل فريق غنائى للعام، كذلك جائزة أفضل أغنية للعام وذلك عن أغنية "Dynamite"، وكما نال الفريق جائزة "FAVORITE GLOBAL MUSIC STAR " .



فريق BTS

يذكر أن الفريق الشهير BTS تصدر مؤخرا مخطط Global Album All Format Chart الذى تم إطلاقه حديثا من قبل IFPI، فقد تصدر ألبوم "Map of the Soul: 7" الذى أطلق شهر فبراير الماضى المركز الأول فى قائمة " Global Album All Format Chart" لعام 2020، وذلك بعد تحطيمه أرقام المبيعات القياسية فى كوريا، وتصدر المخططات فى أكبر خمسة أسواق موسيقية فى العالم (الولايات المتحدة، اليابان، المملكة المتحدة، ألمانيا فرنسا)، وغيرهم.

كما سيطر الفريق أيضًا على المركز الرابع بالقائمة وذلك بألبوم " BE (Deluxe Edition) " وهو الألبوم الذى تم إصداره فى نوفمبر 2020.