- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يسترجع ذكريات رحلته إلى باريس بصورة مع ابنه ياسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان أحمد السقا، ذكرياته مع ابنه ياسين من إحدى رحلاتهما السابقة إلى باريس، والتي ظهر فيها ياسين وهو في مرحلة الطفولة، مرتديًا تيشيرت باللون الأبيض وكاب.
وشارك السقا، متابعيه وجمهوره الصورة التي ظهر فيها مع ابنه ياسين في باريس، ليستعيد ذكرياتهما سويًا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما حصدت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات والاعجابات، كما رد "ياسين" في التعليقات، قائلاً "بحبك يا بابا".
وعلى جانب آخر، يشارك السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشاركهما فى البطولة مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.
احمد السقا مع ابنه ياسين فى باريس
ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.
ويجسد أحمد السقا شخصية "غريب" بينما تظهر البلطة مى عمر فى دور"جليلة" وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث تشهد الأحداث العديد من التطورات التى تواجه الثنائى ما بين صراعات عائلية وغيرها من الأمور، ليكون "نسل الأغراب" العمل الثانى الذى يظهر فيه الثنائى أحمد السقا ومى عمر وبينهما قصة حب بعد "ولد الغلابة".