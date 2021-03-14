شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يسترجع ذكريات رحلته إلى باريس بصورة مع ابنه ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان أحمد السقا، ذكرياته مع ابنه ياسين من إحدى رحلاتهما السابقة إلى باريس، والتي ظهر فيها ياسين وهو في مرحلة الطفولة، مرتديًا تيشيرت باللون الأبيض وكاب.

وشارك السقا، متابعيه وجمهوره الصورة التي ظهر فيها مع ابنه ياسين في باريس، ليستعيد ذكرياتهما سويًا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما حصدت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات والاعجابات، كما رد "ياسين" في التعليقات، قائلاً "بحبك يا بابا".

وعلى جانب آخر، يشارك السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشاركهما فى البطولة مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



احمد السقا مع ابنه ياسين فى باريس