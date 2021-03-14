شكرا لقرائتكم خبر عن "بقت معايا" .. محمود العسيلى يطرح أحدث أغانيه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود العسيلى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "بقت معايا" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

وطرح مؤخرا محمود العسيلى أغنيته الجديدة "حب غلط" التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج إبراهيم حدرج، لتكون أولى أغنياته في عام 2021 من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله، واستطاع الكليب تحقيق نسب مشاهدة عالية .

واختار العسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية لتكون قريبة من المناخ الذى نعيشه في الوقت الحالي، ليس ذلك فقط بل وجاء في كلمات الأغنية عبارات تدل على الشتاء مثل " مش هنسى ايام الشتا ولا فيروز والاغاني" وكذلك " لما كنتي تدفي في حضني"