شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشهد حفل الـGrammy الظهور الأول لهارى ستايل وأوليفيا وايلد على الـred carpet؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة العديد من تفاصيل قصة حب النجمة العالمية أوليفيا وايلد والمغنى الشهير هارى ستايل العضو السابق لفريق "One Direction"، وذلك بظهورهما المتكرر سواء بمفردهم أو مع عدد من أصدقائهما المقربين، أو بتداول خبر انتقالهما للعيش معًا حيث دخلت علاقة النجمين فى إطار الجدية.



هاري وأوليفيا وايلد هاري وأوليفيا وايلد

وبالتزامن مع إعلان القائمين على حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد أن النجم العالمى هارى ستايل هو النجم الذى سيقدم العرض الافتتاحي لهذا الحدث الفنى الضخم بدأت التساؤلات والتكهنات فى الانتشار بشكل ملحوظ، حيث تساءل البعض: "هل سيشهد حفل الـ Grammy الظهور الأول لهارى ستايل وأوليفيا وايلد على الـ red carpet؟" وهى اللحظات التى ينتظرها الملايين من محبى وعشاقى النجمين، بينما أكد آخرون أن وايلد لن تترك هذه الفرصة إلا وستدعم صديقها هارى ستايل و خاصة أنه مُرشح للمنافسة على ثلاث جوائز هذا العام ومن واجبها التواجد معه بهذه الليلة الخاصة.



هاري ستايل هاري ستايل

يذكر أن وقع اختيار القائمين حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 على النجم العالمى هارى الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم لكى يقدم العرض الافتتاحي للحدث الفنى الضخم الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم ويحضره العديد من نجوم الغناء.