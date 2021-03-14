شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير : أقدم أغنية جديدة فى مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد منير من تسجيل أغنية واحدة فقط لمسلسل "الاختيار 2" من إخراج بيتر ميمي، وقال لـ"الخليج 365": الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات، وربما أقدم أغاني أخرى للمسلسل، لكنى حتى الآن لم أسجل إلا هذه الأغنية".

وسيحل الكينج محمد منير، في أول ظهور له بالبرامج التليفزيونية بعد غياب طويل، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع النجمة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قنا Dmc، بدءًا من غدٍ الاثنين، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

يذكر أن "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.