شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تخوض أولى بطولاتها المطلقة بدراما هادفة ومختلفة فى "بنت السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتجربة مختلفة وخاصة جدًا، تخوض النجمة روجينا أولى بطولتها المطلقة فى عالم الدراما بعد تحقيقها نجاحات بارزة وكبيرة خلال المواسم السابقة، بمشاركتها المتميزة مع نجوم الصف الأول فى مسلسلاتهم، حيث تصور النجمة حاليًا مسلسلها الجديد الذى يحمل عنوان "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل.

وتعتمد روجينا فى المسلسل على موهبتها التى يشهد لها الجميع، وخبراتها التى اكتسبتها طوال عملها فى مجال التمثيل حتى أصبحت نجمة يشار لها بالإبداع، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا عند عرضه على الشاشات، خصوصا وأنه يدور فى إطار درامي اجتماعى تشويقى وتتخلل الأحداث صراعات وعلاقات عاطفية، وهو ما يتحمس جمهور العائلات لمشاهدته.

وتحرص النجمة روجينا على التجديد والتنويع فى شخصياتها الدرامية، ومن المقرر أن تفاجئ جمهورها بشخصيتها فى مسلسلها "بنت السلطان"، حيث إنها عملت على الشخصية بتركيز ووعى كعادتها فى كل أعمالها، فهى تجيد الإمساك بمفردات الشخصية وتقدم أداء متزن متمكن بعيدا عن المبالغة، كما اعتادت أن تقدم أدوارا منوعة وغير تكرارية.

ومسلسل "بنت السلطان" يشارك فى بطولته نخبة من النجوم منهم باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



