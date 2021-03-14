شكرا لقرائتكم خبر عن من المطار إلى الحرم.. أحمد سعد يوثق رحلته لأداء العمرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص المسلمون من جميع أنحاء العالم، على أداء العمرة ولو لمرة واحدة فى الحياة، ومع حلول شهر شعبان، حرص الفنان أحمد سعد، على أداء فريضة العمرة، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" فيديوهات وصور يوثق من خلالها رحلته إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة شهر شعبان.



احمد سعد

ونشر أحمد سعد، صورة له من المطار وهو يحمل شنطة سفره قبل أن يستقل الطائرة للتوجه إلى المملكة العربية السعودية، ويبدو أنه كان صائم أثناء الرحلة، حيث نشر صورة أخرى تظهر فيها تمرة وفنجان مشروب، وهو الفطور المعتاد لأغلب المعتمرين.



احمد سعد فى الحرم

كما نشر فيديو من الغرفة التي يسكن بها في السعودية، خلال أداء عمرة شعبان، وتطل على الكعبة المشرفة التي يمكن مشاهدتها من نافذة الغرفة، واختتم توثيق رحلته بنشر صورة له من أمام الكعبة المشرفة مرتديًا زى الإحرام.



ستورى احمد سعد

على جانب آخر، أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود بالمسجد الحرام، وفق أساليب حديثة ومتطورة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تولى فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، أعمال الصيانة للحجر الأسود.

وأشرف فريق من رئاسة الحرمين بشكل مباشر على أعمال الصيانة للحجر الأسود، مع تحرى الفريق الفنى لأعلى معايير الدقة والجودة فى الأداء والإنجاز خلال وقت قياسى لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم رئاسة شئون الحرمين أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية فى تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.