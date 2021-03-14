شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم The Batman رسميًا.. والطرح مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج مات ريفز عبر توتير انتهاء تصوير فيلم The Batman رسميًا، وكان قد تم تأجيل باتمان مرتين من تاريخ الإصدار الأصلي في يونيو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، والآن من المقر إصداره 4 مارس 2022.

وفي أوائل سبتمبر من العام الماضي، أوقف فيلم The Batman التصوير في لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، في حين موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج في وقت لاحق من الشهر.

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلي، وظروف السوق الصعبة التي أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض في أمريكا والعالم.