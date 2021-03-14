شكرا لقرائتكم خبر عن من هم النجوم المشاركون فى استعراضات غنائية بحفل توزيع جوائز الـ Grammy الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وينتظره الملايين وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى اليوم 14 مارس.

يشارك اليوم الأحد عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية .

كما يشارك اليوم بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها "Dynamite " .

وتضم القائمة أيضا النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان كان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى .



ذا ستاليون ذا ستاليون

ومن المقرر أن يفتتح الليلة حفل توزيع جوائز الجرامى النجم العالمى هارى ستايل الذى يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، فقد تصدر اسمه العديد من المواقع الفنية الشهيرة و ذلك بعد أن وقع الاختيار عليه ليفتتح هذا الحدث الفنى الضخم بتقديم استعراض غنائى مميز.