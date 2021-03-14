شكرا لقرائتكم خبر عن وحشنى كلامى معاكوا.. شيرين عبد الوهاب تكشف موعد لقائها مع الجمهور على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى جمهورها تعبر فيها عن اشتياقها لعودة التواصل معهم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتقرر شيرين العودة إلى التواصل مع جمهورها بعد فترة غياب طويلة، معلنة عن عودتها للحديث والرد على أسئلة جمهورها ومتابعيها خلال يوم 17 مارس الجاري.

وغردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، قائلة: "وحشتونى أوي، ووحشني كلامي معاكوا، وأنا عارفة إن عندكوا أسئلة كتيرة وعاوزين تعرفوا حاجات كتيرة، عشان كدة هكون موجودة معاكوا يوم 17 / 3 الساعة 6 مساء أرد على أسئلتكوا، من النهاردة ليوم 17 وجهوا اسئلتكم فى Ask_Sherine#".



شيرين عبد الوهاب على تويتر

وفى وقت سابق، احتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب ، بتخطى أغنيتها "يا بتفكر يا بتحس" التى طرحتها فى 2019 حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، موجهة رسالة إلى جمهورها قائلة " إلى جمهورى الحبيب.. 100 مليون شكرا".

وأغنية "يا بتفكر يا بتحس"، تتر مسلسل "خمسة ونص"، من كلمات على المولى وألحان صلاح الكردى وتوزيع جيمى حداد ومهندس صوت محمد مقهور، وقد نشرتها النجمة شيرين عبد الوهاب على قناتها الرسمية عبر يوتيوب فى أبريل 2019.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد طرحت أيضًا فى الآونة الأخيرة، كليب "مصر أرض الجمال"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل، وقد هنأت فيها الشعب المصرى وشعوب العالم بالعام الجديد، وقد هدفت الأغنية أيضًا للترويج للسياحة فى مصر.