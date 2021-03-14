شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها "تعبت أشكي" بالخليجى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها والتي تحمل اسم " تعبت أشكى" باللهجة الخليجية، من كلمات نهار وألحان بنت الكويت وتوزيع براك المطوع مكس وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية "تعبت اشكي لك أوجاعي وهمومي ونار حرماني أنا أعاني في حبي معك ومعاكم ضاعت أيامي، تعبت ولا بقى بي حيل دخيل الله كفايه ويل حضنت دموعي وآلامي أنا ما بي أقضي الليل، أشيل هموم هالدنيا وأسامر في الهوا دمعة والوم الوقت وألومك، ويعاندني العمر لحظة .

واحتفلت مؤخرا الفنانة كارمن سليمان بنجاح أغنيتها الأخيرة "الذكرى الشتوية" فى تليفزيون ”الخليج 365”، حيث أجرت لقاءً مع المذيعة منة يحيى، تحدثت فيه عن كواليس الأغنية، وعلاقتها بزوجها الملحن مصطفى جاد وكيف تغيرت حياتها بعد الزواج والإنجاب، كما تطرقت للعديد من الأمور الفنية والشخصية خلال اللقاء المقرر عرضه خلال الساعات المقبلة.

أغنية "الذكرى الشتوية" طرحتها من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف، وإخراج زوجها مصطفى جاد الذى خاض تجربته الأولى كمخرج خلال الكليب، والأغنية تلعب خلالها كارمن على وتر العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون غنائى مختلف عن المعتاد.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان حرصت، منذ أيام، على مشاركة متابعيها على موقع "إنستجرام" بفيديو وصور خلال رحلتها مع ابنها وزوجها الملحن مصطفى جاد إلى إحدى حدائق الحيوانات، نالت إعجاب جمهورها، حيث ظهرت كارمن سليمان، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد وابنها زين خلال إطعامهم الحيوانات والتقاط الصور معهم، في جو من الفرح والبهجة.