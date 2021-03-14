محمد رمضان عن لقائه بسمية الخشاب: "الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة جديدة من مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، تجمعه بالفنانة سمية الخشاب.

ويظهر رمضان مرتديًا الجلباب الصعيدي، وسمية بملابس الشخصية التي تؤديها، وأعلى رأيها يشمك، وكتب في تعليقه "لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه، بصوت موسى، رمضان يجمعنا ملحمة موسى رمضان٢٠٢١ ثقة في الله نجاح".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.