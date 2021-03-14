شيرين رضا عن واقعة "سيدة السلام": "ياما ناس اضطرت تتجوز علشان البواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة شيرين رضا على واقعة "سيدة السلام"، التي توفيت جراء سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس.

وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ياما ناس اضطرت تتجوز علشان البواب هيقول إيه، لو كل واحد يخليه في حاله وماله، ممكن نبقى زي الفل، بس إزاي؟ لازم كل الناس تحشر مناخيرها في حال كل الناس علشان شرفهم!! علشان احنا بوليس الكون! وواحدة بريئة تموت وعيال تضيع وأسر تتهدم! ربنا يصبر أهلك وولادك على فراقك".

من ناحية أخرى، تنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد "قمر 14"، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها.