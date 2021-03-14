السفير الفرنسي يكشف تفاصيل مشاركة فرنسا في "أسبوع القاهرة للصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، إنه سعيد بمشاركة بلاده في فعالية "أسبوع القاهرة للصورة"، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 20 مارس الجاري.

وأوضح في تصريحات صحفية "هذه هي المشاركة الثانية لنا في أسبوع القاهرة للصورة، وهي مناسبة مهمة بالنسبة لعشاق فن التصوير، والقائمين عليه يعملون على بقاء مثل هذه الفنون حية وحيوية، خاصة في ظل المخاوف المستمرة من جائحة كورونا عالمياً، والتي تحد من الأنشطة التي تسمح بالمشاركات الفعلية".

وأضاف روماتيه على هامش المشاركة الفرنسية في الفعالية المقامة في تاون هاوس جاليري بوسط القاهرة: "الموقع الذي تقام فيه الفعاليات بدوره يتسم بالحيوية، ويشكل موضعا للفنون في العاصمة"، وتابع: "نشارك كذلك عبر تواجد مصورين مصريين - فرنسيين، وأيضاً هناك ستة مصورين فرنسيين سوف يشاركون في الفعاليات. هذا سوف يساعد على تبادل الخبرات بين جيلين مختلفين من المصورين".

يذكر أن" أسبوع القاهرة للصورة"، يضم عدة فعاليات، منها معارض فوتوغرافية وورش عمل وحلقات نقاش، بهدف تبادل الخبرات بين المصورين المحترفين والشباب من المصريين المشاركين.