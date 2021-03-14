شقيقة عبير صبري تهنئها بعيد ميلادها: "بحبك أكتر حاجة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المذيعة مروة صبري، شقيقتها الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها، الموافق اليوم 14 مارس الجاري.

نشرت مرة صورة "عبير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "كل سنة وانتي حبيبتي وأمي وصاحبتي وسندي وضهري وأكتر واحدة حبتني وبتحبني وهتحبني، يا أغلى وأجمل وأجدع وأحن Beero في الدنيا كلها ".

أضافت :"بحبك أكتر حاجة في حياتي وبحبك دي أقل بكتير من اللي جوايا ليكي، كل سنة وأنتي طيبة وجنبي وفي حضني ياروح قلبي أنا، بحبك".

ومن ناحية أخرى، تخوض الفنانة عبير صبري السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.