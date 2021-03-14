يسرا تروج لمسلسل "حرب أهلية".. وفنانون يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة الكبيرة يسرا لمسلسل "حرب أهلية"، الذي تقوم ببطولته في السباق الرمضاني المقبل 2021.

نشرت يسرا بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وبجانبها الفنان باسل خياط.

علقت يسرا: "مسلسل حرب أهلية، رمضان 2021، إنتاج العدل جروب، تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز".

انهالت التعليقات على البوستر، كتبت مي جلال: "ألف مبروك سيفا إن شاء الله تحفة".

وكتب الفنان حمدي الميرغني: "مبروك، إن شاء الله نجاح أكبر وأعظم من اللي قبله"، واكتفت الفنانة أروى جودة بوضع قلب في تعليقها.

تستكمل يسرا تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية" ويشاركها البطولة باسل خياط، رشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.