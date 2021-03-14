إليسا: أهذه الحياة التي كنت أركل بطن أمي لأجلها؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

استعانت الفنانة إليسا بالكاتب اللبناني العالمي جبران خليل جبران، مشيرةً بذلك الى صعوبة الحياة التي تواجه الإنسان.

واختارت إليسا نصّ جبران الآتي: “أهذه الحياة التي كنت أركل بطن أمي لأجلها؟”.

يذكر ان إليسا تستغنم يومياً الفرصة لتنتقد الطبقة السياسية الفاشلة التي أوصلت المواطنين إلى قعر جهنم.

وقالت سابقاً: “كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن، شو هل الاجرام، شو هل الحقارة، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبالة اكتر منكن ! بعتذر بس تفه عليكن كلكن”.