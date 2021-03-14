فن ومشاهير

إليسا: أهذه الحياة التي كنت أركل بطن أمي لأجلها؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

إليسا

استعانت الفنانة إليسا بالكاتب اللبناني العالمي جبران خليل جبران، مشيرةً بذلك الى صعوبة الحياة التي تواجه الإنسان.

واختارت إليسا نصّ جبران الآتي: “أهذه الحياة التي كنت أركل بطن أمي لأجلها؟”.

يذكر ان إليسا تستغنم يومياً الفرصة لتنتقد الطبقة السياسية الفاشلة التي أوصلت المواطنين إلى قعر جهنم.

وقالت سابقاً: “كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن، شو هل الاجرام، شو هل الحقارة، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبالة اكتر منكن ! بعتذر بس تفه عليكن كلكن”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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