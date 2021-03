شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا صدمت بيونسيه عشاقها بسبب حفل توزيع جوائز Grammy .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية بيونسيه عدم تقديم استعراض غنائى هذا العام فى حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 ، والذى تم تأجيله فيما قبل بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19"، و هو الخبر الذى صدم عددًا كبيرًا من محبيها ومعجبيها حول العالم، وتصدر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "ام ان أى" .



بيونسيه تتصدر المواقع الفنية بيونسيه تتصدر المواقع الفنية

وجاء هذا الخبر بعد انتشار عدد من التقارير التى تؤكد أن بيونسيه البالغة من العمر (39 عاما) دخلت فى محادثات لكى تقدم دويتو مذهل خلال الحفل مع نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، وجاء قرار بيونسيه بعدم تقديم أى استعراض غنائى بالرغم من أنها تقود ترشيحات جوائز الـGrammys 2021 بتسعة ترشيحات.

يذكر أن بيونسيه التى بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 استطاعت أن تبهر العالم بتقديمها عدد من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: crazy in love و"run the world" و"love on top" و"single ladies" و"formation"، وغيرهم.