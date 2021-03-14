شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا عن ترشيحات الجرامى: "أتمنى ألا يوقظنى أحد ويقول حان وقت المدرسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجمة العالمية دوا ليبا، عن حفل توزيع الجرامى الـ 63 لهذا العام، المقرر تنظيمه، غدًا الإثنين، فى لوس أنجلوس الأمريكية، والتي نجحت في خطف 6 ترشيحات لهذه الدورة بجوار عمالقة الغناء مثل النجمة العالمي بيونسيه، التي حصدت 9 ترشيحات، وهارى ستايلز وبيلي إيليش وتايلور سويفت.

وقالت نجمة البوب، صاحبة الـ 25 عامًا، فى تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن حديثها لصحيفة The Mirror، إن "هذه الأشياء تحدث فقط فى الأحلام، أمل ألا يوقظني أحد ويقول لى حان وقت المدرسة"، مضيفة: "أنه جنوني ومذهل، أشعر أن الفوز بتلك الجوائز في بداية المشوار الفني، هو دافع كبير من أجل الاستمرار".



النجمة العالمية دوا ليبا

وتعد دوا ليبا، أحد أكثر الفنانين حصدًا للترشيحات لجوائز الجرامى لهذا العام، ولم يتخطاها سوى بيونسيه التى حصلت على 9 ترشيحات رائعة، وهى المرشح الأقرب للفوز بعدة ترشيحات كأفضل أداء جماعى.

واحتفت دوا ليبا، منذ أيام بتصدر أغنيتها Future Nostalgia، التى طرحتها فى ديسمبر 2019، منصة الاغانى الشهيرة Spotify، والتي احتلت فيها المركز الأول في التصنيف الدوري للمنصة، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر وصورة من الترتيب الذى تتصدره وتتفوق فيها على كل من أريانا جراندى وذا ويكنيد.



دوا ليبا

وكانت دوا ليبا، قد ظهرت منذ عدة أسابيع، فى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بصحبة صديقها أنور حديد، بعد آخر ظهور لهما في الاحتفال بعيد الحب الرومانسي الذى قضياه برفقه أصدقائهم في أحد المطاعم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ 25 عاما، وهى ترتدي سترتها القصيرة فوق قميص باللون الأسود والأزرق، وبنطلون جينز، وحملت في يديها حقيبة منسوجة من الجلد الأخضر، وسط التزامها بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا وارتدائها للقناع الطبي الواقى.