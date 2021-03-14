شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يخطف الأنظار بعرض مذهل بحفل توزيع جوائز 2021 Kids' Choice Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم العالمي جاستين بيبر، الأنظار إليه بعد أداءه القوى الذى ظهر به فى حفل توزيع جوائز 2021 Kids' Choice Awards، الذى أقيم يوم الخميس الماضى، في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتألق النجم صاحب الـ 27 عامًا، في ظهوره على خشبة المسرح، وذلك قبل إطلاق ألبومه السادس والجديد، المقرر له في 19 مارس الجارى، والذى أعطى لمحه عنه فى الحفل.



جاستين بيبر

وظهر بيبر على خشبة المسرح، في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية، وهو يرتدي قبعة صغيرة الحجم باللون الأسود، مضيفًا حلقًا ومجموعة من الخواتم التي يشتهر بارتدائها في كل ظهور له، إضافة إلى ارتدائه سترة باللون البني الداكن وبنطلون باللون الأسود.



جانب من أداء جاستين بيبر فى الحفل



حفل جاستين بيبر

وفى تصريحات سابقة نقلتها الصحيفة البريطانية، قال فيها النجم أثناء حديثه لـ Billboard، "أعتقد أن هذه المرة هي الأولى في حياتى التي استمتعت فيها بالفعل بتسجل وإصدار ألبوم، هذا لأنني أنشأت طقوساً جديدة مع زوجتى التي تنتظره على العشاء يومياً"، مضيفاً " كل علاقاتي السابقة كانت معاناة، وبالرغم من تحقيقي المال والنجاح في مجالى، إلا أنه لم يكن مرضياً لى حتى علاقتى الحالية".



جاستين بيبر وزوجته

وكان النجم العالمى جاستين بيبر، قد شارك متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور منذ أيام، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها وهو يلعب كرة السلة برفقه أصدقائه في أحد الملاعب، وسرعان ما لاقت الصور التي نشرها النجم العالمي عبر حسابه الشخصى، عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها، كما استقبل بيبر الكثير من التعليقات الخاصة من قبل أصدقائه.