شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النجم الذى سيفتتح حفل الـGrammy لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار القائمين على حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 على النجم العالمى هارى ستايل الذى تم ترشيحه للمنافسة على ثلاث جوائز هذا العام، لكى يقدم العرض الافتتاحى للحدث الفنى الضخم الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم.

ولم تشر التقارير التى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل "جاست جيرد" إضافة إلى عدد الأغنيات التى سيقدمها هارى ستايل بالحفل أو أسمائهم وهو الأمر الذى أثار فضول قطاع كبير من محبى وعشاقى النجم الشهير الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم.



هاري ستايل هاري ستايل

يذكر أن هارى ستايل بدأ عام 2021 بحالة من النشاط الفنى المذهلة ، حيث أطلق كليب "Treat People With Kindness " الذى اعتمد على اللونين الأبيض و الأسود و هو من إخراج بن تورنر وجابى تورنر، ولاقى الكليب إعجاب قطاع كبير من محبى وعشاقى هارى ستايل ، واستطاع الكليب أن يحقق حتى الآن أكثر من 26.9 مليون مشاهدة على قناة هارى ستايل على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى تحقيق الكليب أكثر من 1.8 مليون likes حتى الآن.