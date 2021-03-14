شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "ريسايكل" على مسرح الطليعة فى بورسعيد مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، عرض مسرحية "ريسايكل" من إنتاج الفرقة، غدًا الإثنين، حتى يوم الخميس الموافق 18 مارس، على مسرح محافظة بورسعيد في تمام الساعة السابعة مساءً بالمجان، وذلك ضمن خطة مشروع المواجهة برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.





العرض يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير .