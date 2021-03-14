شقيقة دنيا بطمة تخرج من السجن.. وهذا ما حدث معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد:أفرجت السلطات الأمنية في المغرب (السبت)، عن ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة؛ بعد مكوثها في الحبس لأكثر من عام، في القضية الشهيرة بـ”حمزة مون بيبي” والتي عرفت بابتزاز المشاهير. إلا أن اللافت في الأمر هو غياب دنيا بطمة عن استقبال شقيقتها فور خروجها من سجنها، رغم المحبة التي تكنها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحف مغربية محلية؛ فإن والد ابتسام ودنيا هو من استقبلها أمام باب السجن بسيارة، فى حين لم تحضر دنيا لملاقاة شقيقتها التي سجنت عاماً بعدما تم القبض عليها ومواصلة التحقيقات معها وهي داخل السجن على عكس شقيقتها دنيا التي تم التحقيق معها في القضية من الخارج.

وأنهت ابتسام عقوبتها بسجن لواديه مع باقي المتهمات وكانت تهمتها الوقوف وراء حساب “حمزة مون بيبي” على انستغرام والذي كان يبتز عدداً من المشاهير.

وتحاكم الفنانة دنيا بطمة في القضية نفسها، إلا أن حملها بابنتها الثانية كان وراء تأجيل الحكم عليها بحسب بعض المواقع، ونفت بطمة تورطها وشقيقتها بهذه القضية، وقالت إن هناك بعض الأشخاص الذين يحاربونها هي وشقيقتها، وإن القضاء سيأخذ حقهما.

واستقبلت دنيا بطمة ابنتها الثانية منذ فترة قصيرة، من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، أطلقت عليها اسم “ليلي روز”.

وأقامت الفنانة المغربية مؤتمراً صحفياً مؤخرا للإعلان عن براءتها من قضية “حمزة مون بيبي”، وبعدها احتفلت احتفالاً صغيراً بسبب قيود الإغلاق التي تفرضها مختلف دول العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا.