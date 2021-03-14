جوائز جرامي تطوي صفحة كورونا.. من يصبح الحصان الأسود للحفل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتصدر المغنيات تيلور سويفت ودوا ليبا وبيونسيه قائمة المرشحين لجوائز جرامي الموسيقية، الأحد.

وتتطلع الموسيقى من خلال هذه الجوائز إلى طي صفحة عام من جائحة فيروس كورونا.

لكن التنوع الكبير في تشكيلة المتنافسين على الجائزة الكبرى في حفل الليلة، وهي جائزة ألبوم العام، يعني أنه يمكن لأي فنان أو فنانة أن يصبح الحصان الأسود للحفل.

وقالت ميليندا نيومان رئيسة التحرير التنفيذية لمجلة بيلبورد لمنطقة الساحل الغربي وناشفيل "الترشيحات مفاجئة للغاية، فالمغني ذا ويكند ليس مرشحا، إنه عام غريب جدا يصعب التكهن فيه".



وأضافت "أظن أنه سيكون عاما لا يكتسح أحد فيه الجوائز".

وسيختار نحو 11 ألف عضو لديهم حق التصويت في الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم الفائزين بالجوائز.





وقال هارفي ميسون جونيور الرئيس المؤقت لأكاديمية التسجيل إنه يأمل في أن يكون حفل الليلة "فرصة لاستعادة شكل من أشكال الحياة العادية حيث يجتمع الناس ويعزفون الموسيقى".

وبيونسيه هي أكثر الفنانات اللاتي تم ترشيحها للجرامي في تاريخ الجائزة الموسيقية المرموقة حيث نالت 79 ترشيحا في المجمل وتتصدر القائمة هذا العام بـ9 ترشيحات.

ويرجع الفضل في ترشيح بيونسيه لأعمال موسيقية مثل أغنيتها المنفردة (بلاك باريد) "مسيرة السود" التي احتفت بثقافة السود في عام من الاضطرابات العرقية بالولايات المتحدة.

مزيج بين العروض الحية والمسجلة

لكن بيونسيه ليست على قائمة الفنانين الذين سيقدمون فقرات في حفل اليوم الذي سيستمر لمدة 3 ساعات.





وسيكون الحفل مزيجا بين العروض الحية والمسجلة لأسماء شهيرة مثل سويفت وفرقة البوب الكورية (بي.تي.إس) والمغنية الصاعدة ميجان ذا ستاليون وبيلي أيليش وهاري ستايلز ونجم الموسيقى اللاتينية باد باني والمغنية ميكي جايتون.

وحصلت كل من سويفت ومغنية البوب البريطانية دوا ليبا على 6 ترشيحات إلى جانب مغني الراب رودي ريتش. وقد تكون الأفضلية لليبا بألبومها (فيوتشر نوستالجيا) "الحنين إلى المستقبل" فهي الوحيدة من بين الفنانين الثلاثة التي تترشح في فئات جرامي الثلاث الكبرى أي ألبوم العام وتسجيل العام وأغنية العام.

وتعود أيليش (19 عاما)، التي اكتسحت جوائز جرامي العام الماضي بأول ألبوماتها الغنائية، بثلاثة ترشيحات هذا العام عن أغنيتها (إيفريثينج آي وانتد) "كل ما أردته" وترشيح عن أغنيتها لفيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت".





وكان العام استثنائيا لفرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس) في الولايات المتحدة ولذلك نالت أول ترشيح لها لجوائز جرامي عن أغنية (دايناميت) التي قدمتها باللغة الإنجليزية.

وسيقدم نجوم (بي.تي.إس) فقرة غنائية من كوريا اليوم الأحد ويتطلعون للفوز بجائزة أفضل ثنائي أو فرقة في مجال البوب وفي فئة تشهد منافسة شديدة.