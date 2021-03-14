فيديو.. الممثل المصاب في إعلان محمد رمضان: "وضعوا قنبلة تحتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل يوسف عمر، الذي أُصيب في إعلان جمعه بالممثل المصري محمد رمضان، تفاصيل إصابته، مشيرا إلى أنهم وضعوا قنبلة تحته وكاد أن يموت.

وقال يوسف عمر في حوار مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إنه كان يصور إعلانا للعبة وتعرض للإصابة في "مشهد القنبلة"، وقال له المسؤول عن المتفجرات إنه يجب أن يقفز عندما يسمع كلمة "أكشن".



وكشف عمر أنه كان يعلم بوجود قنبلة تحت قدمه لكنه لم يتوقع أن يتعرض للأذى بسببها، ولفت إلى أنه لم يسمع شيئا ولم ير شيئا بعد سماع كلمة "أكشن"، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من مشاكل في أذنه.

ولفت إلى أن رمضان قال له: "عاش يا بطل... المشهد جميل"، حسب قوله.

وأشار الممثل إلى أن المتخصص المسؤول عن المتفجرات وجه أصابع الاتهام له مدعيا أنه قفز متأخرا، وأكد أنه لو لم يتأخر بالقفزة لكان قد مات، وكشف أنه تعرض للتهديد من أجل عدم رفع قضية على الشخص المذكور.

وكانت والدة يوسف عمر الفنانة المصرية لبنى ونس قد هاجمت الفنان محمد رمضان بشدة، بعد إصابة ابنها الفنان الشاب يوسف عمر، بحروق خطيرة، بعد تصوير المشهد.

وقالت لبنى ونس: "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، (ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة)، يعني إذا فيه مشهد يا أستاذ محمد والتمساح بياكلك يبقى نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك".

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتعلمنا مهنة التمثيل على يد عظماء التمثيل، ولم يُطلق عليهم هذه الكلمة المزعومة، والنجم والنجمة في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان، وإنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم أستغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه في اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله".