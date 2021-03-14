فن ومشاهير

روجينا تهنئ إلهام شاهين على حدوتة "حتة مني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة روجينا، الفنانة إلهام شاهين على حدوتة "حتة مني"، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، الذي سيعرض السبت المقبل على شاشة "CBC".

كتبت روجينا: "أنتي القمر نفسه يا عمري".

روجت الفنانة إلهام شاهين لحكاية "حتة مني"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

نشرت بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "قريبا مسلسل زي القمر، حتة مني، بدءًا من السبت 20 مارس على Cbc، إنتاج سينرجي وسلميديا وإخراج حسام علي، تأليف شهيرة سلام".

مسلسل "حتة مني"، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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