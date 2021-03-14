روجينا تهنئ إلهام شاهين على حدوتة "حتة مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة روجينا، الفنانة إلهام شاهين على حدوتة "حتة مني"، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، الذي سيعرض السبت المقبل على شاشة "CBC".

كتبت روجينا: "أنتي القمر نفسه يا عمري".

روجت الفنانة إلهام شاهين لحكاية "حتة مني"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

نشرت بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "قريبا مسلسل زي القمر، حتة مني، بدءًا من السبت 20 مارس على Cbc، إنتاج سينرجي وسلميديا وإخراج حسام علي، تأليف شهيرة سلام".

مسلسل "حتة مني"، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.