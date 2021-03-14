بالفيديو| وفاء مكي عن دخولها السجن: "الأنبياء اتحبسوا.. ولكل جواد كبوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ضمن مبادرة تكريم الفنانين التي يتبناها الفنان إدوارد في برنامجه "القاهرة اليوم"، على شاشة قناة اليوم، حلت الفنانة وفاء مكي بعد فترة غياب طويلة ضيفة لتطل على الجمهور وتتحدث عن مشوارها الفني، وتأثير أزمة دخولها السجن على تواجدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي تتحدث فيه وفاء عما إذا كان عملها بالفن تأثر بسبب دخولها السجن، قائلة "فترة ابتعادي كنت أتابع السينما والممثلين، وعُرض عليّ المشاركة في أعمال كثيرة، لكنني فضلت التواجد مع ابني، والذي كان وقتها صغير في السن، وأصيب بفيروس جعلنا نقضي شهرا كاملًا في المستشفى، ومناعته كانت ضعيفة، ونزولي للعمل كان سيجعلني أشعر بتأنيب الضمير".

ونفت وفاء أن تكون كلماتها السابقة مجرد تبرير لغيابها، وعدم اعتراف بأن الأزمة التي تسببت في دخولها السجن هي التي أبعدتها عن التمثيل، وردت "معنديش أزمة الحمد لله، لكل جواد كبوة، بسميها حاجات funny، لو حطوا صحتي والسجن في كفة فالحمد لله انا بصحتي، الأنبياء دخلوا السجن، اتحبسوا".

وأضافت "اشتغلت بعد خروجي من السجن في مسلسلات، وبعدين اتجوزت وخلفت ابني بس هو دلوقتي بدأ يشد حيله وهبدأ ارجع خطوة خطوة".

وفاء مكي قضت عقوبة السجن، بعد اتهامها بتعذيب خادمتين، وصدر ضدها في عام 2001 حكم بالسجن 10 سنوات.