بالصور: نيجيري يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار… ويأكلها مع أصدقائه!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مارس - 2021 11:37 صباحًا

نشر شاب نيجيري صورة لسمكة ضخمة كان قد اصطادها، وقد قرر أكلها مع أصدقائه.

الى أن القصة تبدو عادية في البداية، لكن السمكة التي اصطادها الشاب ليست سوا سمكة من نوع “بلو مارين”، وهي إحدى الأنواع النادرة والباهظة الثمن.

بحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فإن سعر السمكة يصل لـ2.6 مليون دولار.

وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية فإن سعر الرطل الواحد من هذه السمكة يصل لنحو 31 ألف و325 دولار.

كما ويكون وزن إناث هذه السمكة أكبر من الذكور، حيث يصل طولها إلى 14 قدما وتزن أكثر من 1985 رطلا، بينما يتراوح متوسط ​​الأحجام بين 11 قدما وما بين 200 و400 رطلا.

يذكر بأن هذه الأسماك ليست مخصصة للاستهلاك البشري، لاحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، وتعتبر لحومها مفضلة في اليابان، وذلك بحسب “سبوتنيك”.