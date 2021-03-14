بعد وفاة والده وخالته… باسم مغنية يفقد عمته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نعى الممثل اللبناني باسم مغنية عمّته التي توفيت اليوم الأحد. وفقد الممثل باسم مغنية أفراد من عائلته في العامين الأخيرين. وكتب مغنية عبر “تويتر” صباح اليوم، وقال: ” نهاية 2020 كانت مع أبي ،ومنذ أسبوع كانت خالتي واليوم عمتي. الرحمة لروحكم”.

يذكر أنه أعلن مغنية سابقاً عن وفاة خالته، وأشار إلى أن والدته كانت بالمستشفى قبل يومين.

باسم كشف عن الوفاة عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: “خالتي توفت قبل قليل.. وأمي كانت في المستشفى من يومين، ذهبت لأخبرها بوفاة أختها حتى أخفف عنها بسبب حالتها الصحية لكن الثوار منعوني من اجتياز الطريق رغم معرفتهم بوضعي. وحتى الآن لم أخبر أمي ولا أعرف ما العمل”.

باسم كان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن وفاة والده. وشارك مؤخرا في مسلسل “إلا أنا” مع نجلاء بدر، وجميلة عوض، وأحمد خالد صالح.