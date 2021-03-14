“وحشتوني أوي”.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها وتجيب على أسئلتهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد غياب لفترة عن منصات التواصل الإجتماعي، قررت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب العودة إلى جمهورها في جلسة تجيب من خلالها عن أسئلتهم عبر هاشتاغ #Ask_Sherine على تويتر.

وطلبت شيرين من جمهورها ملاقاتها، في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل، حيث ستقوم بالرد على أسئلتهم، قائلةً: “وحشتوني اوي، و وحشني كلامي معاكوا، و انا عارفة ان عندكوا اسئلة كتيرة و عاوزين تعرفوا حاجات كتيرة، عشان كدة هكون موجودة معاكوا يوم ١٧/٣ الساعة ٦ مساء ارد على اسئلتكوا من انهاردة ليوم ١٧ في #Ask_Sherine”.

وفور إعلان شيرين عن الجلسة التويترية مع جمهورها، بدأت الأسئلة تنهال على الهاشتاغ بانتظار استجابة الفنانة المعروفة بردودها الصريحة على جميع الأسئلة.

نفيد بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أعادت تفعيل حسابها على موقع “تويتر” في شهر مارس من العام الماضي، وذلك بعد إقفاله لفترة تزيد عن الـ4 أشهر.