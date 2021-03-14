أسماء لمنور تحقق رقمًا قياسيًا في “يديرها الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حقق أغنية “يديرها الحب” للنجمة المغربية أسماء لمنور أكثر من مليوني مشاهدة بعد يومين فقط على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

ولاقت الأغنية في الساعات الماضية رواجًا واسعًا كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا (Trending) في المغرب عبر موقع “يوتيوب”.

وأغنية “يديرها الحب” من كلمات محمد المغربي وألحان الفنان مهدي مزين مع لمحة من التراث المغربي في لازمة الأغنية “راه ديتو” التي تعتبر “عيطة غرباوية”.

وظهرت أسماء لمنور في كليب الأغنية بدور مصممة أزياء مغربية تواكب آخر صيحات الموضة، وذلك خلال تحضير مفاجأة لمعاونتها في العمل، بقدوم خطيبها الذي يطلب يدها للزواج بطريقة خاصة تتناسب مع مهنة الخياطة وتصميم الأزياء.