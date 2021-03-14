في لقاء فريق واما.. أحمد فهمي يسخر من محمد نور بهذه الطريقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خلال لقائهم مع الفنان أمير كرارة في برنامج “سهرانين” الذي يقدمه على قناة ON، كشف أعضاء فريق “واما”، أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، الطريقة التي كانوا يقسمون بها كلمات الأغاني على كل عضو بالفريق.

وأوضح الفنان أحمد فهمي أن التقسيم كان على أساس طبيعة اللحن، وقال: “ميدو [محمد نور] كان يغني الطبقات العالية،” وأضاف مازحاً: “علشان صوته عامل زي البنات شوية. وأنا بأقول اللحن الأساسي، ونادر حمدي يغني الصوت الّي تحتي علطول، وشامي يغني (البيز).”

وأضاف أحمد الشامي أن تلك الطريقة كانت متبعة في الأجزاء التي يغنونها معاً، وفي الأجزاء المنفردة “سولو”، كان كل منهم يغني المقطع بالكامل، ثم يختار زميلهم نادر حمدي الأحسن من كل عضو.

وكشف أعضاء “واما” قدراتهم في التقليد، فقلد أحمد الشامي الفنان محمد منير، واختار أحمد فهمي تقليد المخرج والمنتج طارق العريان، موضحاً أنه كان منتج الفريق على مدى خمسة أعوام، وهو أول من أنتج لفريق واما، أما حفظه لطريقة كلامه فيعود للفترة التي لازمه فيها، عندما كان يكتب له أغاني فيلم “تيتو”.

وأشار أمير كرارة إلى أن نادر حمدي كان أول من مثّل من بينهم، عندما كان في الثانية من عمره، وعرض البرنامج لقطة يظهر فيها مع والدته، الفنانة عفاف حمدي، والفنان عبد المنعم إبراهيم، من مسلسل “أولاد آدم”.

وعقّب نادر حمدي قائلاً إنه كان يمثل دائماً مع والدته دور ابنها، وشارك في عدد من الأعمال مع عبد المنعم مدبولي، ومحمود المليجي، وفي “سر الأرض” مع المخرج أحمد بدر الدين، لكن حبه للموسيقى والبيانو جذبه بعيداً عن التمثيل.