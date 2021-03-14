الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي يُعلن ترشحه لمنصب حاكم ولاية تكساس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي عن رغبته في الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس، وعلى ما يبدو أنه يسعى جاهداً للحفاظ على طموحاته السياسية، بالإضافة إلى كونه ممثلاً مخضرماً في عالم هوليوود.

وفي محادثة له مع المذيع آل روكر في برنامج “توداي” على قناة “NBC” الأميركية، كشف الممثل البالغ من العمر 51 عاماً، عن أنه يفكر جدياً في الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس في عام 2022، مضيفاً: “إنه لشيء رائع ومشرف أن تكون قادراً على التفكير فيه”.

وكشف ماثيو: “أريد أن أشغل دوراً قيادياً في الفصل التالي من حياتي، لأنني أعتقد بأن لدي الكثير لأعلمه أو أشاركه، والآن، ما هو دوري الذى سأخدم فيه؟ ضمن أي فئة سأخوض الفصل التالي من حياتي؟”.

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماثيو عن فكرة لخوض السباق الانتخابي في ولاية تكساس، ففي نوفمبر من العام الماضي، سئل عن نيته الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس، وصرح ماثيو وقتها: “لا أعلم هذا يعود للناس، وبالتالي الأمر يتعلق برغبة الناس أكثر مني”.

وجاء هذا الحديث، قبل فوز الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن على منافسه السابق دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وفي يناير الماضي، عاد نجم “The Wolf of Wall Street ” وألمح مرة ثانية إلى نواياه في الدخول في عالم السياسة، وذلك خلال لقاء إذاعي له على محطة KLAQ ومقرها تكساس وقال ماثيو وقتها، “إن الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس.. فكرة تشغل باله كثيراً”. والآن، كشف النجم العالمي من جديد عن جدية قرار ترشحه لمنصب حاكم ولاية تكساس.