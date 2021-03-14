بعد معاناة.. غادة عادل تكشف تعافيها من فيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنان غادة عادل عن إجرائها مسحة جديدة للكشف على فيروس كورونا، حيث أكدت سلبية المسحة الجديدة وتعافيها بشكل كامل من الفيروس، واستعدادها للعودة لنشاطها الفني من جديد.

وطمأنت غادة عادل جمهورها معلنة تعافيها من الفيروس بعد مرور أكثر من أسبوع على خضوعها للعزل المنزلي.

وفي تصريحات صحفية أكدت غادة عادل أن حالتها في تحسن، وأنها تقضي حالياً فترة نقاهة قصير تعود بعدها لاستكمال تصوير فيلمها الجديد “أهل الكهف” الذي توقف لحين عودتها، حيث تأم أن ينتهي قبل موسم عيد الفطر ليعرض خلاله.

يذكر أن غادة عادل كانت بدأت التحضير لفيلمها الجديد “بيت عز”، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.

وتنتظر غادة عادل طرح فيلم “قمر ١٤” قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك.