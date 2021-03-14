سمية الخشاب تمنح نفسها لقب صاحبة “الجمال العربي الأصيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الفنانة سمية الخشاب بإطلاق أحدث جلسة تصوير بإطلالة خليجية عصرية، وأطلقت على الصور وصف “الجمال العربي الأصيل”، وبعدها قامت بنشر عدة صور من نفس الجلسة مع تعليق يؤكد أنها لا تتأثر بكيد الأخرين.

سمية أكدت أن ألبوم الصور تم التقاطه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومزجت فيه بين الاطلالة الخليجية وبين الاطلالات العصرية، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: الجمال العربي الأصيل، وعلقت عليها الفنانة نادية الجندي وكتبت: يا قمر يا حبيبتي، وكذلك أمينة علقت لها بمجموعة من القلوب، وكتب المخرج جميل جميل المغازي تحفة.

وعادت سمية ونشرت مجموعة أخرى من الصور لنفس الجلسة وعلقت عليها بقولها: كوني كالصقر الذي لا يكسره كيد القوارض.

يذكر أن سمية الخشاب تستعد لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل “موسى” وهو أول عمل يجمعها بالفنان محمد رمضان، ومن بطولة صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار صعيدى.